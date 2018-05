Google sfida Spotify e lancia YouTube Music

ROMA – Rendere il mondo della musica più facile da esplorare e più personalizzato che mai.

E’ questo l’intento di YouTube Music, il nuovo servizio di streaming musicale di Google.

Canzoni ufficiali, album, migliaia di playlist, oltre allo straordinario catalogo di remix, esibizioni dal vivo e video musicali di YouTube che non puoi trovare da nessun’altra parte.

Una grande raccolta da personalizzare che consente di organizzare tutti i contenuti multimediali in un unico posto.

Il lancio è previsto per il 22 maggio in USA, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Messico.

In Italia bisognerà attendere le settimane successive.

Come funziona YouTube Music

YouTube Music è un’app mobile progettata per la musica.

Offre migliaia di playlist, versioni ufficiali di milioni di canzoni, album, radio e altro, oltre a tutti i video musicali di YouTube.

Si potrà anche trovare una canzone senza conoscerne il titolo.

Basterà inserire nella ricerca un estratto del testo, o anche una descrizione del brano.

La schermata iniziale personalizzata di YouTube Music si adatta in modo dinamico all’utente, fornendo consigli basati sulla cronologia di ascolto, su dove si trovano e su cosa stanno facendo.

Ad esempio, sei all’aeroporto? L’applicazione ti consiglia qualcosa di rilassante prima del volo.

Sono migliaia le playlist musicali create per ogni gusto e occasione.

YouTube Music Premium

Esistono due tipi di versioni di Youtube Music.

Quella Free, gratuita dunque ma con la presenza di pubblicità e quella Premium, a pagamento.

YouTube Music Premium offre ascolto in background, download e un’esperienza senza pubblicità per 9,99 dollari al mese.

Sarà possibile iscriversi a pagamento anche alla nuova app YouTube Premium, che sostituisce il vecchio servizio YouTube Red (in Italia mai arrivato).

Nell’abbonamento sono inclusi annunci senza pubblicità e riproduzione offline di YouTube, oltre all’accesso a tutte le produzioni originali della piattaforma, tra cui Cobra Kai, Step Up: High Water e Youth & Consequences.

E’ compreso anche il servizio YouTube Music Premium.

Il prezzo dell’abbonamento è di 11,99 dollari al mese.