Heidi Klum e Tom Kaulitz escono allo scoperto a Cannes

ROMA – 44 anni lei, 28 lui. Heidi Klum e Tom Kaulitz non si nascondono più. La top model e il suo toy boy (dei Tokio Hotel) sono usciti allo scoperto al Festival di Cannes, durante il gala di AmfAR. Di bianco vestita Heidi è apparsa sorridente e serena accanto al chitarrista. Tom, invece, ha sfilato con un completo nero e camicia coordinata. Davanti ai fotografi, la loro storia è così diventata ufficiale. A confermare ulteriormente la stessa modella che, su Instagram, ha pubblicato la prima foto di coppia, corredata semplicemente da un cuore.

Heidi e Tom erano stata pizzicati a Cabo San Lucas, in Messico, in atteggiamenti che non lasciavano dubbi. Baci ed effusioni sono stati catturati dall’obiettivo dei fotografi a inizio aprile. Sicuramente un nuovo capitolo per la Klum dopo la fine della storia, durata tre anni, con Vito Schnabel, finita – sempre secondo il gossip – per un tradimento da parte di lui.