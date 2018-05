Porte aperte alla Città dei Ragazzi di Roma

ROMA – Tra enograstronomia, musica, partecipazione e solidarieta’ la Citta’ dei Ragazzi di Roma apre le sue porte al territorio. Il 17 giugno l’invito e’ aperto a tutti: giovani, adulti, famiglie, bambini.

“La citta’ dei ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori” e’ il titolo dell’evento che si terra’ dalle 12 al tramonto; sara’ una festa, una giornata da passare in compagnia con un obiettivo importante: sostenere le attivita’ e i progetti della Citta’ dei Ragazzi di Roma e di AGAPE onlus.

All’evento parteciperanno alcuni chef che cucineranno in un divertente e gustoso percorso a tappe, da godersi passeggiando negli spazi verdi della Citta’ dei Ragazzi. Una domenica diversa durante la quale sara’ dato il giusto riconoscimento ai giovani ospiti della comunita’ che durante l’anno hanno partecipato con interesse e impegno ai laboratori di formazione professionale di pizzeria, panificazione, falegnamerie e cura del verde.

Alle 12 e’ prevista l’apertura degli stand enograstronomici e a seguire l’esibizione dell’orchesta Papillon all’interno del teatro. Si potranno assaggiare dai piatti tipici italiani, come pizza e amatriciana, ai cous cous del Marocco e prodotti tipici della cucina etnica. Ma la scelta e’ amo’ia: dalla carne grigliata, passando per i fritti, fino ad arrivare ai dolci da accompagnare con birra o vino. Tra le attivita’ anche quelle pensate per i bambini: animazione, trucca bimbi, giocoleria e magia, attivita’ con gli asini, attivita’ cinofofila, tiro con l’arco e laboratorio d’arte bonsai. Alle 15 avra’ inizio l’intrattenimento musicale, previsto inoltre uno spettacolo di danza.