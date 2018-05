Grey’s Anatomy, la dottoressa Teddy torna come regular e con una sorpresa per Owen

ROMA – Il finale della quattordicesima stagione di Grey’s Anatomy è stato inaspettato. Questa volta non è morto nessuno ma Shonda Rhimes e il suo team non ha risparmiato i fan da un cliffhanger che apre a mille domande. In All of me, così, tra addi e matrimoni, si è prospettato il ritorno di un vecchio personaggio: Teddy. Ora arriva l’ufficialità. Kim Raver tornerà a Grey’s Anatomy come regular nella 15esima stagione.

Teddy era personaggio fisso nelle stagioni 6, 7 e 8. Poi l’addio e il ritorno saltuario nella 14esima stagione. Nei nuovi episodi è ritornata anche la passione per Owen – amico di sempre e commilitone – e proprio per lui, il nuovo capo ad interim del Grey Memorial Hospital, nella prossima stagione, avrà una sorpresa scottante.

Bastone tra le ruote?

Fermatevi se temete spoiler…

È incinta e ovviamente il bambino è proprio del Dottor Hunt, volato in Germania da quello che credeva essere l’amore della sua vita dopo l’ennesima “crisi” con Amelia. Il problema è che, ultimamente, il rapporto con l’ex moglie è talmente migliorato da far ben sperare in un nuovo capitolo sentimentale della coppia. La tranquillità non è, però, di casa a Shondaland.

“Sono entusiasta di ritornare nel ruolo della Dottoressa Teddy Altman come regular – ha dichiarato Kim a Deadline -. Ritornare a Shondaland con l’incredibile e talentuosa Krista Vernoff, Ellen Pompeo e lo stupendo cast è divino. Ho un posto speciale nel cuore per Teddy e mi sento molto fortunata nell’avere l’opportunità di portare avanti la sua storia”.