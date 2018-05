Dragon Ball Legends, disponibile in esclusiva temporale per Android

ROMA – E’ disponibile da oggi Dragon Ball Legends, il nuovo mobile game Bandai Namco di Dragon Ball.

In esclusiva temporale per dispositivi Android, arriverà su iOS a partire dal 14 giugno.

Il gioco è in download gratuito, ma contiene alcuni elementi disponibili per l’acquisto in-app.



Dragon Ball Legends

Come già sperimentato con Tekken, Dragon Ball Legends è un picchiaduro tipe-and-swips.

I giocatori potranno selezionare una squadra di 3 personaggi e sferrare attacchi con le carte-mossa.

Oltre alle caratteristiche del combattimento in 3D, il nuovo mobile game di Dragon Ball sfrutterà la tecnologia Cloud Platform di Google.

Il servizio permetterà ai giocatori di combattere contro altri giocatori di tutto il mondo.

Invece di utilizzare server specifici per regione, infatti, la tecnologia basata su cloud metterà gli utenti su un campo di battaglia mondiale.

La storia è totalmente originale e presenterà un personaggio inedito creato appositamente da Akira Toriyama.