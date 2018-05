“Underman”. Fuori il nuovo singolo del rapper RANCORE

Roma – Si chiama Underman il nuovo video/singolo di Rancore che anticipa l’uscita del disco di inediti “Musica per bambini”. Il rapper romano di origini egiziane, all’anagrafe Tarek Iurcich, è uno degli artisti della scena rap più significativi di sempre. Attivissimo già dagli inizi del Duemila, Rancore si è fatto strada nelle battaglie free style; chi lo segue da sempre conosce il suo rapporto con la città e soprattutto con il Tufello, quartiere dove è nato e cresciuto. Le sue rime hanno fatto il giro d’Italia e il suo volto è noto grazie anche alla partecipazione (nel 2012) alla prima edizione degli MTV Spit.



IL VIDEOCLIP

Il videoclip di Underman è ben diretto da Luca Tartaglia, che dà al lavoro un taglio futuristico; trucco ed effetti speciali lo rendono un prodotto unico nel suo genere per quello che riguarda un video italiano, con una chiara citazione al cinema di fantascienza anni ’80.

Ma chi è Underman? Nel video lo spettatore può immergersi all’interno di un fumetto (le tavole sono firmate da Luca Palloni). Rancore compare in veste di UNDERMAN nei panni sia di protagonista che di disegnatore della storia. UNDERMAN è un terrorista del futuro che porta nella sua auto una ragazza che poi scopriremo avere una bomba al posto del cuore. La bomba che porta è una metafora chiara di quello che il rapper vuole dirci con il primo singolo di questo nuovo progetto: il ritorno di Rancore non lascia spazio ad interpretazioni. Ecco quindi nascere un immaginario, un personaggio, un giocattolo. Nonostante il fumetto non esista davvero, nel video si vede ogni genere di gadget del mondo UNDERMAN, dai fumetti stampati, al poster dei film, alle action figures, a delle tavole estremamente curate. Rancore però parallelamente è anche il volto del protagonista che dalla carta passa alla realtà.

Dopo anni di collaborazioni Rancore torna finalmente con un disco tutto suo, bisogna aspettare l’1 giugno per ascoltare “Musica per bambini”, il nuovo attesissimo lavoro del rapper romano.