La nuova biblioteca ad Alimena per dare opportunità ai ragazzi

ROMA – Uno spazio dedicato ai giovani del territorio delle Madonie, in Sicilia precisamente ad Alimena in provincia di Palermo. Una biblioteca per dare ai ragazzi, e a tutta la cittadinanza, la possibilità di avvicinarsi alla cultura, leggere libri, partecipare ad iniziative. E’ il progetto nato dalla volontà di Filippo Valenza, l’associazione che porta il nome dello scrittore e filosofo morto nel 2016 a 102 anni. A raccontarci questa nuova realtà è il presidente dell’associazione Castrenze di Gangi.

La biblioteca conta ad oggi 4mila testi, una parte sono gli stessi libri appartenuti a Filippo Valenza, la restante son ostati donati dagli amici e da diverse case editrici.

Tra le attività promosse l’assegnazione di borse di studio per ragazzi d el liceo linguistico ‘Ninni Cassarà’ di Alimena per proseguire gli studi universitari e per promuovere il quarto anno di liceo all’estero, “contro l’abbandono scolastico e la mancanza di speranza per il futuro”.