ROMA – Presto si potranno condividere i post di Facebook su Whatsapp. La piattaforma di Mark Zuckerberg sta testando le nuova funzionalità nella versione Beta dell’app. A rivelarlo è Gadgets Now. Su Twitter, Matt Navarra – ex di The Next Web – ha, poi, pubblicato uno screenshot, prova dei test. Accanto ai pulsanti di condivisione, è stato aggiunto quello che dice “Invia su Whatsapp”. Con un click, in pratica, sarà possibile condividere ogni post con la rubrica di Whatsapp senza lasciare Facebook.

Facebook’s share button now lets you send a post to WhatsApp! h/t @MazumdarPritom pic.twitter.com/kXgTncpsNz — Matt Navarra (@MattNavarra) 18 maggio 2018

La nuova funzione dovrebbe essere abilitata prima a livello business (per condividere per esempio post di Facebook MarketPlace), per poi arrivare – più avanti – sui telefoni di tutti.