Poesia senza veli è il nuovo singolo di Ultimo

ROMA – Ultimo torna con Poesia senza veli, nuovo singolo e secondo estratto dall’album Peter Pan. Il brano sarà in radio e nei digital store da domani. “Poesia senza veli è una dichiarazione d’amore senza censure, senza veli appunto, vista con gli occhi di un bambino – racconta Ultimo -. Ho pensato: se fossi un bambino, come le direi che l’amore è in ogni cosa?”

Il tour

Dopo il sold out delle dodici date del suo “Peter Pan Tour 2018” nel mese di maggio, Ultimo è pronto a esibirsi per la prima volta, sui palchi dei due più importanti palazzetti italiani: il 2 novembre Ultimo incanterà il pubblico della sua città, Roma, con un live al PalaLottomatica, per poi arrivare al Mediolanum Forum il 4 Novembre 2018, a Milano.

Concerti importanti a supporto del secondo album del cantante vincitore di Sanremo Giovani. “Peter Pan”, uscito lo scorso 9 febbraio, ha debuttato al #4 della classifica ufficiale FIMI/Gfk. Il singolo sanremese, “Il Ballo delle Incertezze”, è stato certificato disco di platino mentre l’album Peter Pan ha ricevuto il disco d’oro. Inoltre, il video de “Il ballo delle incertezze”, pubblicato a dicembre, ad oggi conta più di 19 milioni di visualizzazioni.