Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione!

ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i film programmazione al cinema: ‘Solo: A Star Wars Story’, ‘Mektoub My Love: Canto Uno’, ‘Hotel Gagarin’ e ‘Kedi. La città dei gatti’.

Solo: A Star Wars Story



Sinossi: L’attesa sta per terminare. Dopo Rogue One, il 23 maggio arriverà nelle sale il secondo spin-off della saga di Star Wars, interamente dedicato ad un giovanissimo Han Solo.



Scritto da Lawrence Kasdan e suo figlio Jon, il film era stato inizialmente affidato alla regia di Phil Lord e Chris Miller, per poi passare, a causa di divergenze creative, nelle sapienti mani di Ron Howard, che si è trovato di fronte ad un’impresa per nulla semplice: girare circa il 70% del lavoro intervenendo in medias res.



Nonostante tutti gli inconvenienti del caso, il regista statunitense è riuscito a restituire le atmosfere dei primi film della Saga, mettendo a punto un’opera coinvolgente, capace di accontentare i fan di sempre, ma pure di catturare l’attenzione di quelli nuovi.

Scheda tecnica: ‘Solo: A Star Wars Story‘ regia di Ron Howard; cast artistico: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Joonas Suotamo, Phoebe Waller-Bridge, Richard Dixon, Ian Kenny, Paul Bettany, Deepak Anand, Jon Favreau, Linda Hunt, John Tui, Warwick Davis e Hal Fowler; genere: azione; distribuzione: Walt Disney Pictures; durata: 135 minuti.

Mektoub My Love: Canto Uno



Sinossi: Amin, un aspirante sceneggiatore che vive a Parigi, ritorna per l’estate nella sua città natale, una comunità di pescatori del sud della Francia. Occasione per ritrovare la famiglia e gli amici d’infanzia. Accompagnato dal cugino Tony e dalla migliore amica Ophélie, Amin passa il tempo tra il ristorante di specialità tunisine dei suoi genitori, e i bar del quartiere e la spiaggia frequentata dalle ragazze in vacanza.

Incantato dalle numerose figure femminili che lo circondano, Amin resta soggiogato da queste sirene estive, all’opposto del suo cugino dionisiaco che si getta nell’euforia dei corpi. Munito della sua macchina fotografica e guidato dalla luce eclatante della costa Mediterranea, Amin porta avanti la sua ricerca filosofica lanciandosi nella scrittura delle sue sceneggiature.

Ma quando arriva il tempo dell’amore, solo il destino, solo il mektoub può decidere.

Scheda tecnica: ‘Mektoub My Love: Canto Uno‘ regia di Abdellatif Kechiche; cast artistico: Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard, Hafsia Herzi, Delinda Kechiche, Kamel Saadi, Meleinda Elasfour e Estefania Argelish; genere: drammatico, sentimentale; distribuzione: Vision Distribution e Good Films; durata: 174 minuti.

Hotel Gagarin



Sinossi: Cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in Armenia. Appena arrivati scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi.

Abbandonati all’ Hotel Gagarin, isolato nei boschi e circondato dalla neve, trovano il modo di inventarsi un’originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare.

Scheda tecnica: ‘Hotel Gagarin‘ regia di Simone Spada; cast artistico: Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’amico, Philippe Leroy, Caterina Shulha, Tommaso Ragno, Simone Colombari, Marco Todisco, Hovhannes Azoyan, Paolo De Vita e Marjan Avetisyan; genere: commedia; distribuzione: Altre Storie; durata: 93 minuti.

Kedi. La città dei gatti



Sinossi: Centinaia di migliaia di gatti si aggirano per le strade della metropoli di Istanbul. Per migliaia di anni i gatti hanno accompagnato le vite degli abitanti divenendo una parte importantissima della comunità che rende la città così ricca e vivace.

Senza alcun padrone, i gatti di Istanbul vivono a cavallo tra due mondi, né addomesticati né selvatici, portando gioia nelle vite delle persone che hanno deciso di adottarli.

A Istanbul, i gatti sono uno specchio dei cittadini, capaci di aiutarli a riflettere in modo unico su loro stessi e la città.

Scheda tecnica: ‘Kedi. La città dei gatti‘ regia di Ceyda Torun; genere: documentario; distribuzione: Wanted Cinema; durata: 79 minuti.