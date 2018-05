“Plume”, esce il 1° giugno il nuovo album di IRAMA

ROMA – Uscirà il 1° giugno, “Plume” , il nuovo album di IRAMA, cantautore rivelazione dell’edizione 2018 del talent Amici.

Sarà un’uscita in grande stile, con una versione standard dell’album e una deluxe realizzata per Amazon.

La versione speciale, messa in vendita oggi pomeriggio, in pochi minuti è andata esaurita. Un’ondata di affetto impressionante per IRAMA che ha pensato questa limited edition, solo per i suoi amati fan.

Infatti tra queste copie, ce ne saranno dieci davvero speciali, che contengono ognuna una parola diversa scelta da Irama.

Dieci parole che messe insieme, formeranno un pensiero che l’artista ha pensato e dedicato ai suoi sostenitori.

Chi troverà la parola “magica” nella propria copia, avrà la possibilità unica di incontrare il proprio beniamino in un meet&greet dedicato durante le tappe negli instore.

Plume

Saranno sette i brani che daranno vita al disco del giovane cantautore:

– Che ne sai

– Un giorno in più

– Che vuoi che sia

– Voglio solo te

– Per sempre

– Un respiro

– Nera

Sarà Nera il primo singolo di lancio.

Il brano, che si candida a essere la nuova hit dell’estate, grazie alla sua musicalità leggera e orecchiabile, con un sapore pop ed elettronico inconfondibile, è stato già presentato durante una delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, con un alto gradimento sia della giuria esterna, che dei professori.

Durante la sua permanenza ad Amici, per IRAMA, è stato un susseguirsi di emozioni: all’indomani dell’uscita del singolo “Un giorno in più” presentato in anteprima durante il programma, il brano è balzato al 1°posto della classifica iTunes, e anche gli altri pezzi presentati, sono diventati dei lyric video, cliccatissimi su Youtube, con milioni di views. Le sue foto sui social, contano centinaia di migliaia di like.

Un percorso felice per il giovane artista, che prosegue con Plume, un album pieno di sonorità moderne e ricco di suggestioni.