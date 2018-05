Nicki Minaj ed Eminem, la rapper stuzzica i fan: “Ci stiamo frequentando”

ROMA – Nicki Minaj ed Eminem sono una coppia? Rispondendo a un fan, la rapper ha confermato la frequentazione con il collega. Una dichiarazione troppo spontanea per crederle. Bisogna fare un passo indietro per capire il perché. Tutto è cominciato quando online è arrivato il nuovo singolo di YG con Nicki, 2Chains e Big Sean, Big Bank.

Nel testo della canzone, la 35enne nomina proprio Eminem: “Uh oh / Back again / Back to back Maybach, stack the M’s,” Minaj raps. “Told ‘em I met Slim Shady, bag the M / Once he go black, he’ll be back again”. Presto la frase incriminata ha fatto nascere un vero e proprio caso. Tutti si sono chiesti che tipo di relazione ci fosse tra i due artisti.



Per questo, sono in tanti a pensare che Nicki abbia “trollato” i fan, prendendoli un po’ in giro. I più maligni, invece, credono che la strofa incriminata sia un chiaro messaggio a Mariah Carey con cui Eminem ha avuto un rapporto tribolato, negato (o rinnegato) dalla popstar. In più, neanche la Minaj ha un rapporto roseo con Mariah. In ogni caso, quel “Sì” della rapper ha fatto sognare qualcuno che vedeva bene la coppia Nicki Minaj – Eminem.

Nicki, intanto, ha pubblicato anche il suo nuovo singolo, Chun-Li. Ad agosto è prevista l’uscita del suo quarto album, dal titolo Queen.