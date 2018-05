L’album di Irama già sul podio prima dell’uscita

ROMA – Un debutto con il botto quello di “Plume”, il nuovo disco di Irama, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale di Amazon: primo posto per la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica delle prenotazioni del disco.

L’album

Sono sette i brani che daranno vita al disco del giovane cantautore: Che ne sai, Un giorno in più, Che vuoi che sia, Voglio solo te, Per sempre, Un respiro e Nera che sarà il primo singolo di lancio. Il brano, che si candida a essere la nuova hit dell’estate, grazie alla sua musicalità leggera e orecchiabile, con un sapore pop ed elettronico inconfondibile, è stato già presentato durante una delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, con un alto gradimento sia della giuria esterna, che dei professori.

Durante la sua permanenza ad Amici, per Irama, è stato un susseguirsi di emozioni: all’indomani dell’uscita del singolo “Un giorno in più” presentato in anteprima durante il programma, il brano è balzato al 1°posto della classifica iTunes, e anche gli altri pezzi presentati, sono diventati dei lyric video, cliccatissimi su Youtube. Un percorso felice per il giovane artista, che prosegue con Plume, un album pieno di sonorità moderne e ricco di suggestioni.

Irama, vero nome Filippo Maria Fanti, è un giovane cantautore di grande talento che scopre la passione per la musica da piccolissimo. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che significa ritmo, elemento che gli appartiene e che identifica al meglio la sua indole. Un talento costruito sulle basi di un contrasto che alberga nei suoi gusti musicali: da una parte la passione per i grandi cantautori italiani (come Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè) e le loro opere, dall’altra la ricerca di sonorità e arrangiamenti.