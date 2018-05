Più di mille persone per l’apertura del primo store Xiaomi in Italia

ROMA – Una folla di più di mille persone ha accompagnato sabato l’apertura del primo store Xiaomi in Italia. Location scelta il centro commerciale di Arese a Milano.

Uno spazio concentrato dove è possibile trovare gli smartphone della casa cinese ma anche una vasta serie di prodotti che vanno dalle cuffie agli occhiali, passando per il monopattino elettrico. Quest’ultimo è stato regalato al primo fan in fila, arrivato davanti allo store già nel pomeriggio di venerdì. A raggiungerlo, alle due del mattino, tanti altri curiosi. Nel corso della giornata di apertura, molti prodotti erano disponibili solo su ordinazione. Prezzi concorrenziali e buona qualità già spaventano i produttori più grandi. Sono in tanti, infatti, a chiedere l’apertura di altri store in giro per l’Italia. Intanto, gli ordini dei prodotti Xiaomi sono in aumento.