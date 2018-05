Parigi ha un nuovo eroe: 22enne Spiderman scala un palazzo per salvare un bambino

ROMA – 22 anni, originario del Mali. Si chiama Mamoudou Gassama ma ora è per tutti lo “Spiderman del 18esimo”. Il motivo? Ha scalato un palazzo nel 18esimo arrondissement a mani nude per salvare un bimbo di 4 anni che stava per precipitare nel vuoto da un palazzo nella Rue Marx-Dormoy. “Mi sono arrampicato e Dio mi ha aiutato”, ha raccontato il ragazzo al Presidente Macron che lo ha ricevuto.

In pochi secondi, come si vede dal video che ha fatto il giro del mondo, il ragazzo scala il palazzo e raggiunge il bimbo mettendolo in sicurezza. “Un atto di estremo coraggio, fedele ai valori di solidarietà della nostra Repubblica, che deve aprirgli le porte della nostra comunità nazionale”, ha scritto su Twitter il portavoce del governo Benjamin Griveaux. Il gesto gli è così valso la cittadinanza onoraria francese e un posto nei pompieri.