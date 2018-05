Kate Middleton mamma a tempo pieno, in congedo per i prossimi sei mesi

ROMA – Per i prossimi sei mesi Kate Middleton farà solo la mamma a tempo pieno. Secondo quanto riportato dai media inglesi, la Duchessa di Cambridge userà tutte le 26 settimane di congedo che le spettano. Tempo che potrebbe anche estendersi a 52 settimane. Kate potrà, quindi, saltare i prossimi eventi ufficiali. Eccezione ovviamente per il battesimo del piccolo Louis, nato lo scorso 23 aprile, e il Trooping the Colour, cerimonia dei reggimenti del Commonwealth e della British Army che si tiene a giugno.

Gli unici impegni di Kate saranno così legati ai suoi tre bambini. Ieri la Duchessa è stata avvistata in un abito di Zara da 39 sterline (meno di 50 euro) al Houghton Horse Trials, la prestigiosa corsa di cavalli che si tiene nel Norfolk. Con lei George e Charlotte.

Another shot of Kate taking George & Charlotte to the Houghton Horse Trials wearing her Monogrammed Tote by us!! ~ Rebecca #littlemakesbig #katemiddleton #katemiddletonfashion #monogram #princesscharlotte #princegeorge #dutchessofcambridge https://t.co/jNpQVnxHoJ pic.twitter.com/lK4GbZNoJn

— Little Makes Big (@LittleMakesBig) 28 maggio 2018