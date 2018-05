Game of Thrones 8, l’ultima scena di Daenerys ha scioccato persino Emilia Clarke

ROMA – Emilia Clarke ha girato l’ultima scena di Daenerys Targaryen. Game of Thrones 8 andrà in onda nel 2019, l’attesa è ancora lunga ma cominciano, pian piano, ad arrivare indiscrezioni su quello che si preannuncia un finale scoppiettante.

A confermarlo in qualche modo è proprio l’attrice, in questi giorni in giro promozionale per Solo: A Star Wars Story. “Le ultime scene di Daenerys saranno memorabili – ha svelato la Clarke a Vanity Fair -, non so dirvi se in positivo o in negativo. Faccio un sacco di cose strane”. Emilia, ovviamente, non ha specificato cosa intende per “strane”. Tutto può succedere e il sapere come finirà la storia di Daenerys ha sconvolto la stessa attrice: “Mi ha fottuto il cervello sapere che per qualcuno quello sarebbe stato l’ultimo ricordo di Daenerys”.

L’addio “spaventoso” al personaggio”

Per i fan non sarà facile, quindi, dire addio al personaggio (così come all’intera serie) e di certo non lo sarà neanche per la Clarke. “Daenerys fa davvero parte di me, come io sono parte di lei, quindi è qualcosa di incredibilmente spaventoso ma, allo stesso tempo, straordinariamente emozionante”.