Cina, un ultimo bacio in perfetto stile Hannibal Lecter

ROMA – “L’ultimo bacio mia dolce bambina” canta Carmen Consoli, ma c’è chi dolce non è per niente.



Nella provincia di Anhui, in Cina, una ragazza ha chiesto al suo fidanzato un ultimo bacio prima di dirsi definitivamente addio. Ma la cornice romantica si è trasformata in una scena con Hannibal Lecter: le labbra di lei si sono unite a quelle di lui e la ragazza ha morso violentemente la lingua del suo ex fidanzato.

In soccorso del ragazzo sono intervenute le forze dell’ordine che, con molta fatica, hanno allontanato la giovane donna dal suo lui con l’aiuto di uno spray al peperoncino. La fine della storia? Il malcapitato è stato portato in ospedale pur non riportando gravi lesioni. Lei, invece, è stata affidata alla custiodia dei genitori.