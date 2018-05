Amazon annuncia Prime Reading: ebook gratis per i clienti Prime

ROMA – Centinaia di ebook gratis, tra romanzi di successo e fumetti.

E’ Prime Reading, il nuovo servizio lanciato da Amazon per i clienti Prime.

A rotazione saranno aggiunti i più famosi libri Kindle, fumetti, opere per bambini e molto altro, senza costi aggiuntivi. Tra questi Harry Potter e la Pietra Filosofale di J.K. Rowling o la serie Twilight di Stephenie Meyer.

I clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere da subito scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando gli eReader Kindle o i tablet Fire.

Sarà possibile conservare nella biblioteca personale un massimo di 10 libri. Una volta terminata la lettura, sarà possibile restituire l’ebook e prenderne uno nuovo.



Ecco alcune caratteristiche di Prime Reading:

– Centinaia di libri di successo: i clienti possono attingere a una selezione di titoli tra cui Le più belle fiabe di Disney, House of Cards di Micheal Dobbs, le guide viaggi di Lonely Planet (in inglese) e opere di autori best-seller come Roberto Saviano, Banana Yoshimoto, Andrea Camilleri, Mauro Corona, Antonio Manzini, Simonetta Agnello Hornby, Riccardo Bruni, Stephenie Meyer e molti altri.

– Leggi quando e dove vuoi: i clienti Amazon Prime possono iniziare a leggere da subito su qualsiasi dispositivo, scaricando l’app gratuita Kindle per iOS e Android o utilizzando gli eReader Kindle e i tablet Fire.

– Funzioni Kindle più apprezzate: è possibile utilizzare tutte le funzioni Kindle più amate come le frasi più sottolineate per riconoscere i passaggi preferiti dai clienti Kindle, oppure Scorri Pagina che permette di sfogliare facilmente il libro senza mai perdere il segno, e ancora le recensioni dei clienti.

I clienti non ancora iscritti ad Amazon Prime possono provare Prime Reading grazie ad un periodo di uso gratuito di 30 giorni visitando la pagina www.amazon.it/prime.

I lettori insaziabili possono, inoltre, accedere alla lettura illimitata di più di un milione di libri iniziando un periodo di uso gratuito di 30 giorni di Kindle Unlimited.