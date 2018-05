Games With Gold, Microsoft annuncia i titoli di giugno

ROMA – Torna l’appuntamento con i Games With Gold di Microsoft, la lista mensile dei giochi scaricabili gratuitamente per gli abbonati a Xbox LIVE Gold.

L’ormai classico launch trailer della casa di Redmond ha mostrato i titoli di giugno con cui opporsi alla istant game collection di Sony.



Per i possessori di Xbox One sarà disponibile il download di Assassin’s Creed Chronicles: Russia (per tutto il mese) e dal 16 giugno al 15 luglio anche Smite Gold Bundle.

Titoli accattivanti anche per i possessori di Xbox 360, che potranno scaricare gratuitamente Sonic & All-Stars Racing Transformed e LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues.

Questi ultimi due titoli saranno giocabili anche su Xbox ONE grazie alla retrocompatibilità.