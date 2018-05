GF15, eliminati Danilo e Filippo. Niente droga nella casa

ROMA – Danilo e Filippo sono gli eliminati della penultima puntata del Grande Fratello 15.

Dopo le catene e il televoto flash, Barbara D’Urso ha annunciato i finalisti della quindicesima edizione del programma, che si concluderà lunedì 4 giugno.

In finale volano diretti Alessia, Lucia, Simone (già decretato finalista nella puntata precedente) e Matteo.

Chi se la dovrà vedere al televoto sono invece Alberto e Veronica, che si contenderanno l’ultimo posto disponibile.

A seguito delle numerose segnalazioni di Striscia la Notizia, la produzione ha deciso di aprire un’inchiesta interna per scoprire se realmente sia entrata la droga nella casa del GF.

Dopo una settimana di indagini sul “coca-gate”, la conduttrice ha letto il comunicato ufficiale.

“Al fine di non tralasciare alcuna verifica le riprese in questione sono state analizzate con strumenti specifici per fugare ogni dubbio. In base alle prove eseguite dal perito con le analisi del segnale, la parola “mentre” è improbabile, quanto pronunciato potrebbe essere “veramente”,“totalmente” o “talmente”. Per quanto riguarda la seconda parola in contestazione, si ritiene invece più accreditabile il termine “pippata” o “pippato”. Ascoltati inoltre i diretti interessati questi hanno dichiarato di non aver mai visto nella casa alcuna sostanza proibita dalla legge. E’ noto che la produzione effettua da sempre controlli capillari e vere ispezioni su tutto il materiale introdotto nella casa. Inoltre tutto ciò che accade all’interno del programma viene monitorato 24 ore su 24. Alla luce di quanto emerso da tutte queste ulteriori verifiche possiamo confermare che nella casa del Grande Fratello non è mai entrata alcuna sostanza proibita dalla legge”