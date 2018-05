ROMA – Sarà disponibile a partire da agosto l’anello di fidanzamento di Sailor Moon lanciato da Bandai Premium.

Ispirato al gioiello regalato da Mamoru (Marzio) a Usagi (Bunny), si presenta in due versioni: platino e argento.

Ovviamente, il prezzo cambia (e non di poco) in base alla variante scelta.

L’anello di fidanzamento di Sailor Moon

L’anello di fidanzamento di Sailor Moon monta al centro un corindone sintetico rosa.

Nella versione di platino, le pietre laterali sono diamanti (0,13 carati), in quella d’argento topazi bianchi.

Sulla fascia interna è incisa la frase “Mamoru to Usagi” (Mamoru e Usagi), mentre nel coperchio della scatolina, rigorosamente a forma di cuore, è scritto “Sposiamoci, Usa”.

La versione in platino dell’anello costa 162.000 yen (circa 1.300 euro), quella in argento 28.080 yen (circa 220 euro).

Al momento non è possibile effettuare l’acquisto al di fuori del Giappone.