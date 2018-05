Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! arrivano su Nintendo Switch

ROMA – Si amplia l’offerta Pokémon di Nintendo Switch.

Dal 16 novembre 2018 saranno disponibili per la nuova console Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!.

Ispirati a Pokémon Versione Gialla: Speciale Edizione Pikachu, originariamente uscito su Game Boy in Giappone nel 1998, questi due nuovi titoli sono stati pensati per i giocatori che muovono i primi passi nel mondo dei videogiochi Pokémon e presentano molte delle meccaniche intuitive introdotte nel popolarissimo Pokémon GO.



Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!

Nella classica regione di Kanto, i giocatori partiranno per un’avventura epica assieme a Pikachu o a Eevee, a seconda della versione che avranno scelto.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee! offrono nuovi modi di giocare che sfruttano al meglio le potenzialità di Nintendo Switch.

Ad esempio, sarà possibile scuotere i Joy-Con per lanciare le Poké Ball e catturare i Pokémon, o utilizzare la nuova modalità a due giocatori che permetterà a due amici o familiari di partire all’avventura e lottare insieme.

Poké Ball Plus

Sempre dal 16 novembre sarà disponibile Poké Ball Plus, un nuovo strumento per immergersi ancora di più nel mondo dei Pokémon.

Il dispositivo a forma di Poké Ball può essere usato per giocare al posto dei Joy-Con.

La Poké Ball Plus è dotata di comandi di movimento: se appare un Pokémon selvatico, è possibile muoverla per acchiapparlo.

Poké Ball Plus è compatibile anche con Pokémon GO.