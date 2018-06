MasterChef Italia riaccende i fornelli. In arrivo la versione All Stars e un nuovo giudice

ROMA – Si riaccendono i fornelli nella cucina di Masterchef Italia. Il cooking show più seguito della televisione torna su Sky Uno con una nuova veste: All Stars. Dietro i fuochi ci saranno i migliori concorrenti delle edizioni precedenti.

Dopo il saluto della chef Antonia Klugmann, accanto ai sempreverdi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich ci sarà Giorgio Locatelli. Come di consueto, la cucina del cooking show più amato dal pubblico accoglierà alcuni ospiti già noti agli appassionati del programma, tra cui Iginio Massari e Antonia Klugmann.

MasterChef All Stars Italia si svolgerà in quattro serate: saranno presenti, come sempre, le temutissime Mystery Box, Invention Test, esterne e Pressure Test.

Chi è Giorgio Locatelli?

Giorgio Locatelli, di Corgeno di Vergiate, 55 anni, residente a Londra dal 1986, è uno degli chef italiani più amati all’estero: è il primo ad aver portato la buona cucina made in italy a Londra.

Proprio nella città inglese, a Seymour Street, ha aperto il suo ristorante, Locanda Locatelli, insieme alla moglie Plaxi. Oltre ad essere ambasciatore della cucina italiana all’estero, Locatelli è il primo chef ad aver ottenuto nel 1995 una stella una stella Michelin all’estero con il ristorante Zafferano. Amante delle sfida, Locatelli è pronto a calarsi nei panni di giudice e tornare in Italia per MasterChef All Stars.

La nuova stagione di MasterChef Italia inizia a gennaio 2019 su Sky Uno HD.