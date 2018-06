Si parte! Svelato il cast di Pechino Express 7. Ecco le otto coppie

ROMA – È stato svelato il cast di Pechino Express 7. Otto coppie, pronte a partire per l’Africa.

Ecco i concorrenti:

Madre e Figlio: Aaron Noel (Eleonora Brigliadori) e Gabriele Gilbo

Mannequin: Linda Morselli e Rachele Fogar

Mattutini: Adriana Volpe e Marcello Cirillo

Promessi Sposi: Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale

Poeti: Mirko Frezza e Tommy Kuti

Surfisti: Francisco Porcella e Andrea Montovoli

Fratello e Sorella: Filippo Magnini e Laura Magnini

Ridanciani: Paola Caruso e Tommaso Zorzi

Per la prima volta il reality si sposterà in Africa. Si vocifera Marocco, Tanzania e Sud Africa. Alla conduzione Costantino della Gherardesca. “Quest’anno sarà l’edizione più ardua della storia per i nostri viaggiatori”, ha scritto su Facebook.