Costanza Caracciolo e Bobo Vieri presto genitori, la showgirl di nuovo in dolce attesa

ROMA – Costanza Caracciolo e Bobo Vieri saranno presto genitori. Secondo il magazine Spy, la showgirl sarebbe di nuovo in dolce attesa e già al quinto mese di gravidanza. In arrivo, in autunno, una bambina.

La Caracciolo, che in passato ha avuto un aborto spontaneo, avrebbe comunicato la lieta notizia alle amiche più strette ma non sarebbe ancora pronta a rendere ufficiale la gravidanza. I rumors si erano cominciati a muovere nei giorni scorsi durante uno shooting a Portofino, dove l’ex velina è stata fotografata con delle curve “sospette”. Un pancino che ha fatto subito pensare all’arrivo della cicogna.