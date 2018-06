ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i film programmazione al cinema: ‘Tuo Simon’, ‘The Strangers 2: Prey at Night’, ‘La truffa dei Logan’ e ‘Lazzaro Felice’.



Tuo Simon



Sinossi: Il sedicenne gay Simon Spier inizia a flirtare online con un suo compagno di classe , la cui identità peò resta segreta. Ma quando una delle mail che si scambiano, finisce nelle mani sbagliate , il segreto di Simon rischia di diventare di pubblico dominio. Inizia a essere ricattato da Martin, un suo compagno di scuola che cerca di superare i suoi problemi di relazione attraverso un atteggiamento aggressivo. Martin pretende che Simon lo aiuti a conquistare la bella Abby Suso (Alexandra Shipp). Se si rifiuterà di aiutarlo, divulgherà, non solo il suo segreto, ma anche quello di Blue, lo pseudonimo dietro il quale si nasconde il ragazzo con cui Simon ha intrapreso una fitta corrispondenza.

Mentre lo scambio di mail con Blue diventa sempre più intenso e le minacce di Martin sempre più insistenti, Simon teme che la situazione gli stia sfuggendo di mano. Ora deve trovare un nuovo modo di uscire dalla propria comfort zone prima di esserne catapultato fuori. Il tutto senza, però, senza perdere i suoi amici, compromettersi e rovinare un’occasione di felicità con un ragazzo di cui non conosce neanche il vero nome.

Scheda tecnica: ‘Tuo Simon‘ regia di Greg Berlanti; cast artistico: Nick Robinson, Josh Duhamel, Jennifer Garner, Katherine Langford, Talitha Eliana Bateman, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr., Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Natasha Rothwell, Logan Miller, Tony Hale, Darcy Rose Byrnes e Joshua Mikel; genere: commedia sentimentale; distribuzione: 20th Century Fox; durata: 110 minuti.

The Strangers 2: Prey at Night



Sinossi: Una famiglia è in viaggio per trascorrere un po’ di tempo con dei parenti lontani. La trasferta prende una piega pericolosa quando giungono in uno sperduto camping di roulotte e lo trovano misteriosamente abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati fanno loro visita per spingerli oltre il limite umano.

Scheda tecnica: ‘The Strangers 2: Prey at Night‘ regia di Johannes Roberts; cast artistico: Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Lewis Pullman, Emma Bellomy, Damian Maffei e Lea Enslin; genere: horror; distribuzione: Notorious Pictures; durata: 85 minuti.

La truffa dei Logan



Sinossi: Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig).

Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra.

Scheda tecnica: ‘La Truffa dei Logan‘ regia di Steven Soderbergh; cast artistico: Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough, Daniel Craig, Hilary Swank, Katie Holmes, Katherine Waterston, Dwight Yoakam, Seth MacFarlane, Macon Blair, Sebastian Stan, Brian Gleeson e Jack Quaid; genere: commedia; distribuzione: Lucky Red; durata: 119 minuti.

Lazzaro Felice



Sinossi: Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da poter sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia.

Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme e vuota, alla ricerca di Tancredi.

Scheda tecnica: ‘Lazzaro Felice‘ regia di Alice Rohrwacher; cast artistico: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani, Agnese Graziani Sergi Lopez, Tommaso Ragno, Natalino Balasso, Nicoletta Braschi, Pasqualina Scuncia e Carlo “Carletto” Tarmati; genere: drammatico; distribuzione: 01 Distribution; durata: 125 minuti.