Asus presenta il suo nuovo Zenfone: il 5Z

ROMA – Dopo averlo presentato a livello internazionale in occasione del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, Asus annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Zenfone 5Z. Questo modello top di gamma sarà disponibile in modalità pre-order a partire da lunedì 4 giugno in due diverse configurazioni all’incredibile prezzo di €499, che lo rende in questo momento lo smartphone ad alte prestazioni con il prezzo più interessante sul mercato.

Alimentato dal più recente e potente processore Qualcomm Snapdragon 845 Mobile Platform, Zenfone 5Z offre una gamma completa di funzionalità AI grazie a Qualcomm Artificial Intelligence Engine (AIE), per prestazioni eccezionali senza pari. Zenfone 5Z adotta un sistema intelligente a doppia fotocamera basato su un principio di adattamento e apprendimento per offrire foto sempre perfette. Equipaggiato con il più recente sensore Sony IMX363, fotocamera secondaria grandangolare da 120° e funzionalità avanzate della fotocamera supportate dall’intelligenza artificiale – tra cui AI Scene Detection, AI Photo Learning, Real-time Portrait e Real-time Beautification – Zenfone 5Z stimola la creatività e permette di concentrarsi sul soggetto piuttosto che sulla fotocamera.

Realizzato con materiali di primissima qualità, Zenfone 5Z adotta un display da 6.2″ a tutto schermo con cornice ultrasottile e un rapporto tra display e dimensione del dispositivo pari al 90%, racchiuso in uno chassis in alluminio, rivestito in vetro, di dimensioni ridotte, paragonabili a quelle di un comune device da 5.5 pollici.

Prestazioni estreme

Zenfone 5Z sfrutta la potenza del più recente Snapdragon 845 Mobile Platform con tecnologia AIE, che adotta una piattaforma AI di terza generazione con processore DSP Hexagon 685 Vector, GPU Adreno 630 Graphics e CPU Kryo 385. Zenfone 5Z offre fino a 8GB di memoria RAM e 256GB di memoria ROM per prestazioni mozzafiato ed esperienze eccezionali con l’intelligenza artificiale, grazie anche all’elevata efficienza energetica che assicura una lunga durata della batteria. Una potenza senza limiti “certificata” anche dall’applicazione di benchmarking più famosa al mondo: Zenfone 5Z ha, infatti, superato i 275000 punti circa totali, distanziando tutti gli altri smartphone con lo stesso processore disponibili in questo momento sul mercato.

Per la massima affidabilità, Zenfone 5Z è dotato di quattro pad di raffreddamento in carbonio, di soli 0,06 mm di spessore, che dissipano efficacemente il calore e mantengono inalterato l’elevato livello delle prestazioni. La massima operatività è assicurata da una batteria da 3300mAh ad alta capacità con tecnologia di ricarica veloce ASUS BoostMaster, mentre l’innovativo sistema AI Charging massimizza la durata della batteria e garantisce una protezione totale, regolando dinamicamente la velocità di ricarica tenendo sotto controllo le abitudini d’uso, così da rallentare il processo di invecchiamento della batteria.

Per garantire un’eccezionale flessibilità e una superba qualità durante le conversazioni, Zenfone 5Z supporta due SIM 4G LTE con funzionalità Dual SIM e tecnologia Dual VoLTE (DSDV), permettendo a entrambe le SIM di rimanere in standby attivo e di supportare le chiamate vocali in alta definizione (HD) su rete 4G LTE.

Fotocamere intelligenti

Il sistema intelligente a doppia fotocamera di Zenfone 5Z utilizza il più evoluto sensore per immagini Sony IMX363 con pixel di ampiezza 1,4μm e una lente a sei elementi con apertura focale f/1.8 che cattura immagini 5 volte più chiare e luminose in condizioni di scarsa illuminazione, oltre a consentire di scattare splendide foto notturne in modalità HDR. La fotocamera secondaria grandangolare da 120° presenta un campo visivo 2 volte più ampio rispetto alle tradizionali fotocamere per smartphone, per catturare scenari più ampi e realizzare foto di gruppo naturali, anche negli spazi più ristretti. Zenfone 5Z registra fantastici video con risoluzione UHD in 4K, per risultati sempre perfetti grazie al sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) a tre assi. Per una messa a fuoco immediata in qualsiasi situazione, Zenfone 5Z utilizza un sistema dual pixel automatico a rilevamento di fase (PDAF) che mette a fuoco il soggetto in soli 0,03 secondi, e un sistema OIS (Optical Image Stabilization) a 4 assi che mantiene stabili le lenti per scatti sempre nitidi e senza sfocature.

Display all-screen

Grazie al display all-screen con cornice ultrasottile, le dimensioni di Zenfone 5Z (6.2″) sono paragonabili a quelle di un comune device da 5.5″. L’avanzato design ergonomico non solo amplia l’area di visualizzazione ma riduce l’ingombro e aumenta la maneggevolezza. Il display all-screen Full HD+ da 6.2″, con un rapporto display-corpo pari al 90% e un eccezionale vetro con bordi sagomati 2.5D, assicura un’esperienza visiva completamente immersiva. Il display supporta anche lo spazio colore DCI-P3, con un’ampia gamma cromatica che potenzia la saturazione dei colori per la riproduzione di immagini sorprendentemente vivaci per una perfetta visione di foto, video, filmati e giochi.

La tecnologia di visualizzazione intelligente garantisce colori naturali e una perfetta leggibilità dei contenuti in qualsiasi ambiente e situazione. Questa tecnologia utilizza dei sensori per regolare automaticamente la temperatura dei colori in tempo reale in funzione della luce ambientale. Zenfone 5Z è anche dotato della funzione Smart Screen On che impedisce allo schermo di disattivarsi quando rileva il volto dell’utente, evitando in tal modo il problema dello spegnimento dello schermo che si verifica quando un utente legge i contenuti per lungo tempo senza toccare il display.

Audio immersivo Audio immersivo

Zenfone 5Z è dotato di due altoparlanti stereo a cinque magneti che riproducono un suono ricco e profondo, controllati da due amplificatori che assicurano il massimo volume proteggendoli dai danni. Zenfone 5Z supporta i file Hi-Res Audio codificati a una frequenza di campionamento di 24-bit/192KHz per una qualità 4 volte migliore di quella di un CD. Per garantire un’esperienza d’ascolto eccezionale, oltre al set di auricolari compatibili Hi-Res Audio incluso nella confezione, Zenfone 5Z supporta anche le cuffie DTS Headphone: X™ che offrono un surround virtuale a 7.1 canali, per un’esperienza di visione e di gioco particolarmente coinvolgente.

Intelligenza a tutto tondo

Zenfone 5Z può essere sbloccato in soli 0,1 secondi utilizzando la funzione di sblocco rapido tramite riconoscimento facciale o in soli 0,03 secondi con il sensore per impronte posto sul retro del device, mentre la funzionalità NFC integrata consente di utilizzare Google Pay™ in tutta sicurezza.

AI Ringtone regola in modo intelligente il volume della suoneria in base al livello del rumore ambientale: mai più chiamate perse anche in mezzo al traffico o in un locale rumoroso, mentre le chiamate ricevute nel mezzo della notte non disturberanno chi sta dormendo.

ZeniMoji è una nuova divertente funzione di Zenfone 5Z, esclusiva di ASUS, per animare simpatici avatar utilizzando la propria voce, le espressioni facciali e i movimenti della testa. Gli avatar ZeniMoji possono essere utilizzati nelle video chat o in live-streaming, così come nelle normali chat di testo per renderle più divertenti.

ASUS Zenfone 5Z (ZS620KL) è disponibile nella configurazione 6GB RAM/64GB ROM in modalità pre-order a partire da lunedì 4 giugno su e-shop ASUS e presso gli ASUS Gold Store al prezzo suggerito al pubblico di Euro 499,00, IVA inclusa. La versione con 8GB RAM/256GB ROM sarà, invece, disponibile in anteprima su e-shop ASUS al prezzo di Euro 599,00, IVA inclusa, a partire da metà giugno. All’interno della confezione è inclusa anche una custodia bumper morbida trasparente.