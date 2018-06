Tutto può succedere 3, la nuova stagione dall’11 giugno su Rai 1

ROMA – Accomodatevi sul divano per Tutto Può Succedere 3. La famiglia Ferraro vi aspetta il 5 giugno in anteprima online su RaiPlay e dall’11 giugno in prima serata su Rai 1.

Arrivati alla terza stagione, i membri della famiglia Ferraro si affacciano alla soglia della tanto agognata maturità, carichi del loro vissuto di affetti, sentimenti, liti, scontri, riconciliazioni, progetti e delusioni.

Ancora una volta la serie vuole affrontare con ironia e delicatezza i temi cari al pubblico dei Ferraro. Lo stretto legame di fratellanza che scorre fra Alessandro, Sara, Carlo e Giulia, si adatta alle rivoluzioni delle loro vite senza abbandonarli mai. Così come rimane indissolubile il filo che li tiene tutti allacciati, figli e genitori, in una catena di affetti piena di sorprese e prove da affrontare. Una catena che, per quanto aspra possa essere la vita, non è mai messa in discussione.

Questa volta ancora di più, i Ferraro si confrontano con l’età adulta. Ognuno di loro è chiamato a fare i conti con le scelte di una vita e a disegnare nuovi progetti per il futuro. I ragazzi sono pronti a camminare sulle proprie gambe e i genitori devono superare la prova difficilissima di lasciare che i figli siano gli adulti che vogliono essere, anche se questo li dovesse portare lontani da loro. Ciascuno dei fratelli si inoltrerà in una diversa fase della vita familiare e matrimoniale, affrontando nuove sfide e domande che mai avrebbero creduto di doversi porre. Infine, anche i capostipite dei Ferraro, nonostante i moltissimi anni insieme, troveranno la voglia di riscoprirsi, rinnovarsi, e andare a caccia di un nuovo modo di essere felici.

Tutto Può Succedere 3, sinossi prima puntata (1° e 2° episodio)

Episodio 1

I nonni subiscono un grave furto in casa. Mentre Alessandro è preso da mille impegni familiari e lavorativi, Federica torna da Londra con un segreto che rivela solo a sua madre Cristina e che è destinato a sbilanciare gli equilibri della famiglia. Sara intanto progetta di andare a vivere con Marco, Denis aspetta il ritorno di Emilia e Ambra si dà da fare per trovare il suo spazio nel mondo della musica con l’aiuto di Giovanni. Carlo è diventato marito e padre di famiglia a pieno titolo e cerca di gestire al meglio il nuovo ménage familiare, mentre Giulia si trova in Ucraina per formalizzare l’adozione di Dimitri.

Episodio 2

Ettore ha un’idea per sollevare il morale di Emma e coinvolge tutti per realizzarla. A Sara affida il compito di preparare il regalo e questo la condurrà nello studio fotografico di Francesco, un uomo complicato che le darà subito del filo da torcere. Alessandro, Cristina e Federica sono ai ferri corti e quando Stefano ne fa un’altra delle sue, sembra che le cose tra loro possano solo peggiorare. Nel frattempo, Carlo e Ambra hanno una grande occasione per farsi largo nel mondo della musica ma l’esito non sarà positivo per entrambi.

Tutto Può Succedere 3, cast artistico

Pietro Sermonti (Alessandro Ferraro)

Maya Sansa (Sara Ferraro)

Ana Caterina Morariu (Giulia Ferraro)

Alessandro Tiberi (Carlo Ferraro)

Camilla Filippi (Cristina)

Fabio Ghidoni (Luca)

Ester Elisha (Feven)

Matilda De Angelis (Ambra)

Tobia De Angelis (Denis)

Benedetta Porcaroli (Federica)

Roberto Nocchi (Max)

Giulia De Felici (Matilde)

Sean Gheidon Nolasco (Robel)

Glen Blackhall (Marco Nardini)

Ludovico Tersigni (Stefano)

Daniele Mariani (Giovanni)

Con GIUSEPPE ZENO nel ruolo di FRANCESCO

Con LICIA MAGLIETTA nel ruolo di EMMA FERRARO

E con GIORGIO COLANGELI nel ruolo di ETTORE FERRARO

