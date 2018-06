Nokia 8110: disponibile in Italia il preordine del “banana phone”

ROMA – Il banana phone sta per tornare in Italia.

Sono aperti i preordini del nuovo Nokia 8110, la versione restaurata dell’iconico telefono del 1996.



Il ritorno del “banana phone”

Il nuovo Nokia 8110 4G, versione aggiornata dell’iconico slider utilizzato anche nel film Matrix, utilizzerà KaiOS piuttosto che Android.

Il telefono è disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 113 euro, nei colori giallo e nero.

Arriverà in commercio a partire dal 4 luglio.

Antico nello style, ma non all’interno.

Dotato di 4G, sarà possibile utilizzare diverse app preinstallate, tra cui Google Maps, Facebook e Twitter, così come una versione moderna di Snake.

Il dispositivo, schermo ricurvo da 2,4 pollici, è dotato di meccanica tattile intuitiva con scorrimento per rispondere e terminare le chiamate.

Supporta le chiamate VoLTE e monta Qualcomm 205, piattaforma mobile ottimizzata per offrire prestazioni che non consumano troppo la batteria. 25 giorni in modalità standby con una singola ricarica garantiti!

Completano il tutto scocca in policarbonato, RAM da 512MB, 4GB di memoria di archiviazione e Fotocamera da 2MP con Flash LED.