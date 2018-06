Wind Music Awards, premi Assomusica a Baglioni e Pausini

ROMA – Tutto pronto per i Wind Music Awards 2018.

Il primo dei due appuntamenti dedicati alla musica andrà in scena questa sera all’Arena di Verona.

Nel corso della serata di apertura, Assomusica consegnerà due Premi Speciali a due grandi stelle del panorama musicale italiano.

A Claudio Baglioni sarà assegnato il Premio Assomusica “Direttore artistico del 68° Festival di Sanremo” per il suo “straordinario sostegno alla musica italiana”, mentre a Laura Pausini verrà conferito il Premio “La Prima Donna ‘Live’ al Circo Massimo”.

“Sono due premi particolari e molto diversi tra loro – ha dichiarato Vincenzo Spera – tutti coloro che lavorano in ambito musicale dovrebbero essere riconoscenti a Claudio Baglioni, non solo per i suoi tanti successi, ma anche per la sua attitudine a reinventarsi continuamente, sempre pronto a nuove sperimentazioni artistiche. Laura Pausini, dal canto suo, è l’artista che più di ogni altra ha saputo sfatare tutti i tabu nella musica live: la sua prossima performance al Circo Massimo di Roma la rende, di fatto, la prima donna a cimentarsi in una sfida come questa”.

Assomusica – l’associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal vivo – in collaborazione con la SIAE e con le Associazioni del Settore Discografico AFI, FIMI e PMI, è partner ufficiale dei premi della musica italiana realizzati da Wind e prodotti da F&P Group.

In questo modo, Assomusica è presente da protagonista ai grandi appuntamenti della musica in Italia: ai Wind Music Awards – premiando il valore e l’importanza degli artisti italiani nella diffusione della cultura, in Italia come nel resto del mondo, riuscendo a penetrare e ad affermarsi sui mercati stranieri – al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, incoraggiando e valorizzando i giovani talenti, un impegno che, da sempre, caratterizza l’operato dell’Associazione, ribadito negli ultimi anni con l’assegnazione del Premio Assomusica al “migliore performer live” tra i Giovani di Sanremo.