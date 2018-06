Tutte le novità di iOS 12 di Apple presentate al WWDC18

ROMA – In occasione della WWDC18, conferenza annuale degli sviluppatori, la Apple ha presentato ufficialmente iOS 12.

Il nuovo sistema operativo sarà disponibile per tutti i dispositivi della mela morsicata che hanno installato iOS 11 (iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone 7 e 7Plus, iPhone 6s e 6s Plus, iPhone 6 e 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPad (quinta generazione), iPad Pro 12,9″ (prima e seconda generazione), iPad 10.5″ (prima e seconda generazione), iPad Pro 9.7″, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPod Touch 6).

Il software porterà tante novità, tra queste c’è un miglioramento delle prestazioni, ARKit 2 per la realtà aumentata, le Memoji che permetteranno di creare un avatar animato con il volto dell’utente e novità anche per Siri. Sarà possibile avviare azioni rapide suggerendo all’assistente vocale parole chiave.