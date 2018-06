Oggi è la giornata internazionale degli archivi: scopri i più curiosi al mondo!

ROMA – Oggi è la giornata internazionale degli archivi, un’iniziativa promossa dall’International Council on Archives (ICA), con l’obiettivo di accendere i riflettori su un patrimonio inestimabile e davvero curioso.

Pochi lo sanno, ma gli archivi hanno un inestimabile valore culturale, storico, civile e anche economico.

Si stima infatti che i 101 Archivi di Stato italiani, che conservano da soli 1.500 km di documenti, raggiungano un valore di quasi 150 miliardi di euro.

A questi si devono aggiungere altri 2.300 km di documenti nei depositi delle amministrazioni statali, e quelli custoditi negli archivi di 8.000 comuni, 80.000 scuole, 25.000 strutture sanitarie, 20 regioni, decine di migliaia di enti, imprese, famiglie, persone.

Giornata internazionale degli archivi, il portale degli antenati

Tra gli archivi più “curiosi” e più consultati c’è il Portale degli antenati. Chiunque può andare a cercare la storia della propria famiglia.

La consultazione di questo archivio online può portare a sorprese inattese e anche destabilizzanti. Lo racconta Augusto Cherchi, vicepresidente dell’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana):



“Una semplice esplorazione tra gli atti di matrimonio dei suoi nonni e di nascita del loro primo figlio, confrontata con le informazioni riportate nella banca dati sull’immigrazione americana di Ellis Island, lo portò a scoprire la nascita di un trovatello (conteso tra due orfanotrofi), la rincorsa della nonna attraverso l’oceano per recuperare il padre di suo figlio, l’accidentato rientro in Europa con movimenti che si susseguono veloci tra nord e sud Italia con uno sconfinamento in Francia: tutte vicende rimosse di cui nelle memoria di famiglia non era rimasta traccia”.

Giornata internazionale degli archivi: dalla storia all’ambiente, archivi per tutti

“Al di là del patrimonio custodito nei singoli stati – prosegue Cherchi – la giornata internazionale degli archivi è anche l’occasione per pensare agli archivi come un bene di tutta l’umanità e ce ne sono di davvero curiosi”.

Tra questi quello dei carotaggi dei ghiacci e dei fondali dei mari artici dell’Alfred Weneger Institute in Germania. Un’archivio che fornisce una straordinaria ricchezza di informazioni sul paleoclima. Un patrimonio fondamentale per studiare i cambiamenti climatici.

“Quasi nessuno ci pensa ma anche con gli archivi si può lottare contro il riscaldamento globale”.

Giornata internazionale degli archivi: Ispirati dagli archivi, l’iniziativa tutta italiana

Per celebrare gli archivi di qualunque natura nel 2016 è nato “Ispirati dagli archivi”. Un’iniziativa promossa da ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana), DGA (Direzione Generale Archivi) e ICAR (Istituto Centrale per gli Archivi).

Scopo della manifestazione? Accrescere la conoscenza della ricchezza del patrimonio archivistico del Paese.

L’edizione del 2016, si è conclusa con l’adesione di 320 archivi e la realizzazione di 180 eventi in una sola settimana.

La prossima edizione è prevista per giugno 2019.