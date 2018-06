ROMA – Dopo settimane di rumors, Bethesda ha finalmente svelato l’attesissimo Fallout 76.

Presentato durante la conferenza dell’E3 2018 di Los Angeles, il titolo uscirà il 14 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La nuova avventura post-apocalittica si pone come prequel online dell’intera saga, dove ogni essere umano sopravvissuto è una persona vera.

Prenotando il titolo, sarà possibile testare il gioco in anteprima con l’accesso alla Beta.

Oltre all’edizione standard, è possibile prenotare anche la limitatissima Edizione Armatura Atomica di Fallout 76.



Fallout 76

Giornata della Rigenerazione, 2102. Venticinque anni dopo la caduta delle bombe, insieme agli altri abitanti del Vault (scelti tra i migliori esponenti della nazione), riemergerete finalmente nell’America post-nucleare. Potrete giocare da soli o in compagnia esplorando, svolgendo missioni, costruendo e dando la caccia alle più temibili minacce della Zona Contaminata.

Gameplay

Il multigiocatore farà finalmente la sua comparsa negli epici GDR a mondo aperto di Bethesda Game Studios.

Creando il vostro personaggio con il sistema S.P.E.C.I.A.L. potrete forgiare il vostro destino in una nuova, selvaggia Zona Contaminata, da soli o in compagnia di amici.