Giro d’Italia: 8 figurine extra per completare l’album Panini

ROMA – Grande successo per “Panini Giro d’Italia 101”, la collezione di figurine che l’azienda modenese ha dedicato all’ultima edizione della Corsa Rosa.

Per le migliaia di collezionisti e appassionati delle due ruote, arrivano otto figurine extra dedicate ai grandi protagonisti della gara per completare l’album.

Nella raccolta è infatti presente la sezione speciale “Giro d’Italia: Il Film”, che sintetizza gli eventi salienti della corsa, compreso l’arrivo a Roma di qualche giorno fa.

La prima figurina speciale è dedicata naturalmente alla Maglia Rosa, Chris Froome, il ciclista keniota naturalizzato britannico che corre per il team Sky. Sempre a Froome sono anche dedicate altre tre figurine: una come Maglia Azzurra, un’altra per il “riscatto sullo Zoncolan” e l’ultima che lo ritrae durante la bellissima “fuga per la vittoria” iniziata sul Colle delle Finestre e terminata con il leggendario trionfo di Bardonecchia. Due figurine sono poi riservate a Elia Viviani, il velocista veneto che corre per il team Quick-Step Floors, rispettivamente per aver conquistato la Maglia Ciclamino e per lo straordinario “poker in volata”.

Infine, altre due figurine sono dedicate alla Maglia Bianca, il colombiano Miguel Angel Lopez che corre per il team Astana, e al britannico Simon Yates, il “re delle Dolomiti” di questo Giro che corre per il team Mitchelton-Scott e che ha indossato la maglia di leader per ben 13 tappe fino alla grande impresa di Froome. Queste otto figurine saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 16 giugno, in una bustina speciale abbinata a “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”. Altre otto figurine extra erano state distribuite il 26 maggio scorso: per quanti avessero perso l’appuntamento in edicola, le figurine speciali “Giro d’Italia: Il Film” sono sempre disponibili attraverso il servizio figurine mancanti della Panini.

“L’ultima settimana di questo Giro d’Italia è stata sportivamente esaltante e non vedevamo l’ora di poterla raccontare anche attraverso le nostre figurine”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia della Panini. “I nostri collezionisti potranno rivivere le imprese epiche di Chris Froome, del nostro Viviani ed incollare le figurine dei vincitori delle maglie, completando così il proprio album con il gran finale di questo Film del Giro d’Italia 2018”.

Panini Giro d’Italia 101

La collezione “Panini Giro d’Italia 101″, realizzata su licenza ufficiale di RCS Sport e in collaborazione con “La Gazzetta dello Sport”, è articolata in 395 figurine adesive e 73 card. Le figurine possono essere raccolte in un coloratissimo album da 72 pagine, mentre alle card è dedicato un astuccio-contenitore. La raccolta dedica ad ognuno dei 22 team ai nastri di partenza due pagine che ospitano le figurine di 14 corridori e della squadra schierata realizzate con una verniciatura lucida. Le figurine dei corridori sono una vera e propria “carta d’identità” riferita al Giro: contengono infatti, una serie di dati personali e di statistiche relativi alla Corsa Rosa. Sempre più ricche anche le card della collezione, dedicate a tutte le tappe, alle maglie delle squadre e, come grande novità di questa edizione 2018, anche alle biciclette ufficiali dei team in gara.

L’album contiene poi diverse sezioni speciali: si parte dai numeri, dai record storici e dal percorso del Giro d’Italia 2018, con tante informazioni storiche e statistiche su questa edizione della manifestazione; si arriva poi a celebrare gli “Uomini che fecero l’impresa”, attraverso figurine speciali che riproducono le copertine storiche de “La Gazzetta dello Sport” dedicate alle gesta di campioni come Coppi, Bartali, Pantani, Nibali e altri ancora; segue la sezione “Giro d’Italia Hall of Fame”, che rende omaggio in figurine ad alcuni leggendari vincitori della storia del Giro, che ogni anno dal 2012 ricevono il Trofeo Senza Fine.

La raccolta prevede anche un grande concorso a premi con in palio una “Maglia Rosa Castelli” del Giro d’Italia 2018 al giorno: tra tutti i collezionisti che spediranno a Panini 10 bustine vuote della collezione, infatti, saranno estratti 87 fortunati vincitori che potranno aggiudicarsi il simbolo supremo del trionfo.