Al Web Marketing Festival per premere l’acceleratore sull’innovazione digitale

RIMINI – Per la prima volta su tre giorni (21-22-23 giugno) il Web Marketing Festival si prepara a dare il via alla sua 6^ edizione, mai così completa e articolata come quest’anno grazie agli oltre 50 eventi e alle 20 iniziative in programma.

Occhi puntati soprattutto su innovazione digitale e sociale, formazione professionale di qualità sul web marketing e sul digitale, ma anche su talk ispirazionali e dibattiti sui trend del futuro, all’interno di un contesto dal respiro internazionale grazie a partner d’eccezione – tra cui Amazon, Aruba, Open Fiber, Barilla, Enel e Gruppo Mondadori – e a un’ampia Area Espositiva con i più importanti player italiani e internazionali del mondo tech e della robotica. Oltre alla formazione, alla tre giorni non mancheranno momenti di show e intrattenimento artistico e musicale con diversi ospiti che si alterneranno sul palco, tra cui Gli Autogol, e un contest musicale in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi. A condurre la tre giorni, insieme a Cosmano Lombardo, ci saranno Elio e Le Storie Tese e Cristina Chiabotto.

L’OFFERTA FORMATIVA E LE NOVITA’ TEMATICHE

Formazione con oltre 400 tra speaker e ospiti da tutto il mondo interverranno all’interno di 45 sale dedicate alle principali leve del digitale e del digital marketing come Ecommerce e Retail, Crowdfunding, Coding & IT, Blockchain e Criptovalute, Digital HR e Digital for PMI. Tra le novità tematiche di questa edizione anche speech e talk dedicati a Realtà Aumentata e Virtuale, Big Data & Aerospace, Sostenibilità Ambientale, Open Innovation e un focus importante sull’Intelligenza Artificiale, con approfondimenti a cura di Oracle e Microsoft.

“Dal 21 al 23 Giugno il Web Marketing Festival sarà l’occasione per formarsi, creare occasioni di business e fare il punto sull’innovazione digitale e sul suo impatto nella società, nell’ambiente e nelle singole industry. Un evento, dunque, che costituisce un acceleratore di formazione e innovazione, uno strumento di crescita e formazione che non si esaurisce durante i giorni della manifestazione, ma che porta avanti durante l’arco dell’anno anche iniziative di educazione sulle nuove forme di imprenditorialità e sul web marketing. Un ringraziamento, infine, va ai relatori che permettono la realizzazione di questa manifestazione e a tutti gli sponsor e le aziende che ci supportano” – dichiara Cosmano Lombardo, Chairman Web Marketing Festival che durante la conferenza stampa del 12 giugno ha avuto l’occasione di introdurre alcuni dati della ricerca realizzata dal Web Marketing Festival, in collaborazione con Search On Media Group, sullo stato di digitalizzazione dei Comuni italiani.

“Considerando che la maggior parte degli italiani fruisce il web da cellulare – a fronte di 25,4 milioni di italiani che sono online ben 12,6 milioni di questi hanno navigato da mobile (dati Audiweb) – il dato più interessante e preoccupante allo stesso tempo è che oltre la metà dei siti dei Comuni (54,3%) non solo non è Mobile Friendly ma ha anche tempi di caricamento, e quindi di attesa, lunghi. Infatti, in 3583 siti su 7928 presi in esame (il 45,19% del totale) viene visualizzato il primo contenuto della prima pagina dopo 4 secondi e in oltre 480 dopo ben 10 secondi. Si evince, dunque, che i Comuni italiani debbano attrezzarsi meglio per comunicare con i cittadini adeguando i propri siti agli standard riconosciuti. Per poter innovare realmente il Paese, quindi, è necessario favorire e facilitare la comunicazione tra i cittadini e i Comuni: questo processo passa inevitabilmente attraverso un utilizzo corretto degli strumenti digitali”, conclude Lombardo.

SALA PLENARIA

Il fil rouge che farà da bussola agli interventi e ai dibattiti della Sala Plenaria è la l’innovazione digitale, tema già affrontato lo scorso anno e che in questa 6^ edizione verrà approfondito ulteriormente e declinato su molteplici ambiti e settori. Lo stato attuale del panorama innovativo italiano verrà affrontato dall’analisi di mercato proposta da Andrea Lamperti del Politecnico di Milano, con dati e analisi di settore su diversi ambiti di riferimento, per indagare gli scenari, presenti e futuri, dei processi di trasformazione digitale del Paese e dei suoi sviluppi.

Al Festival spazio anche a un focus sul tema Internet e Media, tra comunicazione informazione e pubblicità, come spiegano alcuni dati anticipati in occasione della conferenza stampa dal Direttore Osservatorio Internet e Media Lamperti: “Oltre il 6% degli acquisti di servizi e prodotti sono effettuati online, percentuale quasi raddoppiata negli ultimi 4 anni, e la spesa complessiva per questi acquisti supererà i 27 miliardi di euro a fine 2018. Inoltre, più di un terzo del mercato pubblicitario italiano è su Internet e qui a dicembre la raccolta pubblicitaria online supererà i 3 miliardi di euro. Cresce anche l’utilizzo della rete per servizi di informazione e intrattenimento: la spesa dei consumatori per abbonamenti online legati a news, video e musica ha già raggiunto i 200 milioni di euro all’anno”.

Internet, dunque, è un canale sempre più pervasivo, anche in Italia: di questo se ne discuterà in un dibattito in Sala Plenaria che vedrà protagonisti esperti del settore tra cui Massimiliano Montefusco (RDS 100% Grandi Successi) e Daniele Chieffi (AGI), introdotti da un talk ispirazionale di Paolo Iabichino. Questo processo di trasformazione digitale coinvolge anche il settore della Pubblica Amministrazione: in questo senso, sarà il Team per la Trasformazione Digitale del Governo Italiano a presentare, a poche settimane dalla scadenza dell’incarico, i risultati del lavoro svolto e lo stato della digitalizzazione delle PA. Attraverso talk, dibattiti, workshop e speech formativi metteranno in luce le strategie e i prodotti digitali innovativi proposti per semplificare e rendere più efficienti i servizi per i cittadini, la Pubblica Amministrazione e le imprese.

Se questo è il contesto attuale, l’innovazione tecnologica e digitale in quale direzione ci sta conducendo? Di prospettive future, di Intelligenza Artificiale, Smart Cities e Sostenibilità Ambientale e Alimentare – novità di questa edizione -, ne parleranno, tra gli altri, il professore Andrea Segrè, Eleonora Cogo del Centro Euro-Mediterraneo dei cambiamenti Climatici e l’architetto Mario Cucinella, Maurizio Carta. Sulla scia del percorso intrapreso lo scorso anno, ampio spazio anche a temi dal forte impatto sociale tra cui il Cyberbullismo, che verrà affrontato grazie alla storia di una vittima di violenze online con la collaborazione di Crime+Investigation, l’Accessibilità in riferimento alla comunicazione digitale (e non) per le persone non udenti, e la Legalità, per un evento diventato, oggi più che mai, punto di riferimento per la digital e social innovation, anche a livello internazionale.