Giappone, forte scossa di terremoto a Osaka – VIDEO

ROMA – E’ di almeno 3 morti il bilancio provvisorio del forte terremoto che ha colpito Osaka, seconda città più grande del Giappone.

La scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata questa mattina alle 7.58, ora locale, quando in Italia era circa l’1 di notte. Il sisma ha causato un blackout dell’energia elettrica per circa due ore, fermando treni e fabbriche in tutta la regione.

Oltre 100 mila abitazioni sono rimaste senza fornitura di gas, mentre l’aeroporto internazionale del Kansai è stato riaperto, ma sono stati cancellati 41 voli.

Nonostante l’intensità del terremoto, non è stata diramata allerta tsunami.