Fabri Fibra torna live con “Le vacanze tour”. Le date

“La grande festa” di Rai Radio2 con il Luca Carboni Day

Appuntamento lunedì 18 giugno a partire dalle 10.30, prima con ‘Radio2 Social Club’ e poi con ‘Non è un paese per giovani’, con la possibilità - per gli ascoltatori più fortunati - di partecipare dal vivo nella storica Sala B di via Asiago.