I-Days 2018, a Milano la festa della musica live: la line-up

ROMA – Pearl Jam, The Killers, Liam e Noel Gallagher. Sono solo alcuni dei grandi artisti che si alterneranno sul palco degli I-Days 2018.

La grande festa di musica live parte oggi a Milano nell’AREA EXPO – Experience per chiudersi il 24 giugno.

Una quattro giorni che vedrà alternarsi artisti emergenti e nomi importanti del panorama internazionale e nazionale.

21 GIUGNO 2018

16:00 Apertura porte

16:45 Slydigs

17:30 DJ set Virgin Radio

18:00 Richard Ashcroft

19:30 Liam Gallagher

21:30 The Killers

22 GIUGNO 2018

14:00 Apertura porte

15:00 Omar Pedrini

16:00 Lany

16:30 DJ set Virgin Radio

17:00 The Last Internationale

18:15 Catfish & The Bottlemen

19:30 Stereophonics

21:00 Pearl Jam

23 GIUGNO 2018

16:00 Apertura porte

16:40 Joan Thiele

17:30 Isaac Gracie

18:00 DJ set Virgin Radio

18:30 Ride

19:45 Placebo

21:30 Noel Gallagher’s High Flying Birds

23:15 Paul Kalkbrenner

24 GIUGNO 2018

16:00 Apertura porte

17:30 CRX

18:30 Wolf Alice

19:45 The Offspring

21:30 Queens of the Stone Age