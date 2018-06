Un’Estate Mentale è il nuovo tormentone di Enrico Papi – VIDEO/TESTO

ROMA – L’estate è uno stato mentale per Enrico Papi che, dopo il successo di Mooseca, firma il nuovo tormentone estivo “Un’estate mentale”.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e negli store digitali.

Papi tornerà in tv il 27 agosto con la nuova stagione di Guess My Age.



TESTO

Più ci penso

Più non capirò mai

Chi prenota un anno prima

Hotel e volo per le Hawaii

Tu quest’anno

In vacanza dove vai

Siamo già arrivati a luglio e il posto ancora non lo sai

Spiaggia bianca sotto casa mia

Ma solo una cartolina sopra la scrivania

Sarà da più di un anno che non vado via

Vorrei partire senza ritornare

Ma se il sole non c’è

Prendo la luna che è uguale

Che poi tanto il sole fa male

Se il mare non c’è

Riempio una vasca di sale

l’estate è uno stato mentale

Un’estate mentale

Un’estate mentale

Io sognavo

Jacuzzi e una suite

ma la coppia dell’estate è doccia fredda e B&B

Night live zero

Ma cosa vuoi che sia

Metterò l’abito scuro per andare in pizzeria

Karaoke canzoni retrò

Proprio sotto la finestra

Chissà se dormirò

Ma che a pensarci bene è meglio di no

Io vado fuori senza ritornare

Ma se il sole non c’è

Prendo la luna Che è uguale

Che poi tanto il sole fa male

Se il mare non c’è

Riempio una vasca di sale

l’estate è uno stato mentale

Se la spiaggia non c’è

Mister io salgo le scale

Che poi non si sta così male

Se il viaggio non c’è

Ma in volo io non voglio atterrare

L’estate è uno stato mentale

Non lo so se è il paradiso oppure no

Cerco una meta a metà

Non svago la felicità

E non lo so, io non lo so

Se andare al largo oppure no

Parto adesso non ritornerò

Ma se il sole non c’è

Prendo la luna Che è uguale

Che poi tanto il sole fa male

Se il mare non c’è

Riempio una vasca di sale

l’estate è uno stato mentale

Se la spiaggia non c’è

Mister io salgo le scale

Che poi non si sta così male

Se il viaggio non c’è

Ma in volo io non voglio atterrare

L’estate è uno stato mentale

Un’estate mentale

Un’estate mentale