Ciao Koko, è morta la gorilla che “parlava” con l’uomo

ROMA – E’ morta nel sonno all’età di 46 anni Koko, la gorilla famosa in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità di comunicazione. Aveva imparato il linguaggio dei segni, tramite il quale riusciva a parlare con gli esseri umani. Comprendeva circa 2000 parole d’inglese e il suo quoziente intellettivo era stimato tra 75 e 95. Icona di empatia, la gorilla aveva adottato nel 1985 la gattina All Ball, inseparabile compagna fino alla sua morte. Nata allo zoo di San Francisco, ha trascorso la sua vita alla Gorilla Foundation in California, seguita dalla specialista etologa Francine “Penny” Patterson.