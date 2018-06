MasterChef All Stars, ecco chi sono i 16 ex concorrenti che si sfideranno

A dicembre andrà in onda su Sky Uno MasterChef All Star. Dietro ai fuochi ci saranno i 16 concorrenti più talentuosi delle edizioni precedenti che si sfideranno a colpi di padelle:

Danny D’Annibale (prima edizione)

(prima edizione) Anna Lupi (prima edizione)

(prima edizione) Maurizio Rosazza (seconda edizione)

(seconda edizione) Ivan Iurato (seconda edizione)

(seconda edizione) Paola Galloni (seconda edizione)

(seconda edizione) Marika Elefante (seconda edizione)

(seconda edizione) Daiana Cecconi (seconda edizione)

(seconda edizione) Almo Bibolotti (terza edizione)

(terza edizione) Michele Cannistraro (terza edizione)

(terza edizione) Simone Finetti (quarta edizione)

(quarta edizione) Alida Gotta (quinta edizione)

(quinta edizione) Rubina Rovini (quinta edizione)

(quinta edizione) Dario Baruffa (quinta edizione)

(quinta edizione) Maradona Youssef (quinta edizione)

(quinta edizione) Loredana Martori (sesta edizione)

(sesta edizione) Alberto Menino (settima edizione)

La nuova versione del cooking show si svolgerà in quattro serate, in cui i concorrenti verranno giudicati dai ‘sempreverdi’ Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo. In ogni puntata, si alterneranno alcuni chef, noti al grande pubblico, che affiancheranno i due giudici: il nuovo giudice di MasterChef Giorgio Locatelli, Joe Bastianich, Antonia Klugmann e Iginio Massari.