Tg Scuola – edizione del 22 giugno 2018

Maturità, prima e seconda prova archiviate

Festa di fine anno all’istituto Garibaldi di Roma

“In un mondo che si sta sempre più chiudendo noi insegnamo ai ragazzi ad aprirsi”. Così Patrizia Marini dirigente dell’istituto Garibaldi di Roma in occasione della festa di fine anno, dedicata all’alternanza scuola lavoro. Tante le attività realizzate e tante quelle che verranno.

‘On-live’ giovani educatori contro il cyberbullismo Sensibilizzare i piu’ giovani sui rischi del cyberbullismo e formarli per contrastare il fenomeno degli attacchi via web. Sono questi gli obiettivi di ‘On-live: Tools against cyberbullyng’, il progetto promosso dalla commissione europea presentato all’istituto ‘Piaget-Diaz’ di Roma. Un centinaio gli studenti coinvolti, per un totale di venticinque ore di laboratori su attivita’ teoriche e workshop pratici che hanno sviluppato la creativita’ dei ragazzi. L’intervista al preside Salvino Amico

Il preside dell’istituto comprensivo Garibaldi di Salemi parla del progetto contro la tratta nato dalle scuole del territorio. Dalle scuole: Liceo Telesio di Cosenza Nasce LC Telesio Volley 2018, una squadra di pallavolo che disputerà il campionato FIPAV. IC. “Roberto Marchini” di Caprarola Una didattica inclusiva per la vera integrazione. Questo l’innovativo percorso realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia. Istituto Ferraris di Brindisi

Gli studenti hanno realizzato souvenir per i turisti, obiettivo è promuovere storia e tradizioni del territorio. Istituto Fermi di Policoro

Cerimonia conclusiva del Premio “Heraclea in poesia” durante la quale è stato presentato il libro di poesie “E negli occhi un fiore”, edito da Aletti, scritto dagli stessi ragazzi.

L’esame di maturità 2018 è iniziato con le tracce della prima prova di italiano. Argomenti e temi apprezzati dalla maggior parte degli studenti che le hanno considerate fattibili e in linea con i programmi e l’attualità. La traccia più scelta tra le sette proposte quella di ambito artistico letterario dedicata ai volti della solitudine. Tra gli altri argomenti proposti, l’art 3 della costituzione, il dibattito bioetico sulla clonazione, masse e propaganda e la cooperazione internazionale con Moro e De Gasperi. L’analisi del testo quest’anno era sul ‘Giardino dei Finzi-Contini di Bassani. La seconda prova, diversa per ogni indirizzo di studio, è stata invece ritenuta più difficile dai maturandi. Matematica allo scientifico – con un problema di analisi e uno per la programmazione del funzionamento di una macchina per mattonelle – e greco al classico con una versione di Aristotele, il più temuto dagli studenti. Lunedì l’appuntamento è con la terza prova, a seguire dopo pochi giorni l’inizio degli orali.