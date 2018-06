ROMA – Superata la seconda prova, i 500mila maturandi d’Italia si preparano a sostenere l’ultimo esame scritto. Anche per Asia, studentessa del liceo linguistico Emanuele Piga di Villacidro (Cagliari), lunedi’ sara’ il giorno della terza prova, il quiz piu’ temuto da tutti gli studenti. “La seconda prova e’ andata bene– racconta all’agenzia di stampa Dire- la prova di francese era sostenibile e le tracce proposte interessanti, piu’ difficile il questionario di dieci domande, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, aggiunge, ora la concentrazione e’ per lunedi’”. La terza prova e’ da sempre quella ritenuta piu’ difficile per gli studenti, alle prese con il toto-materie e il poco tempo. “Adesso l’ansia si fa sentire sempre di piu’, perche’ la terza prova e’ vicina e le cose da studiare sono ancora tante– commenta Asia- siamo ancora in alto mare, ma speriamo di cavarcela”. L’ultimo sforzo prima dell’esame orale, che per Asia sara’ il 4 luglio. “Non vedo l’ora di finire!”, conclude.