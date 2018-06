Johnny Depp tra depressione post divorzio e debiti

ROMA – Una forte depressione, i debiti, l’alcol e il fumo. Johnny Depp ha sciolto il silenzio stampa per raccontare – una volta e per tutte – la verità sugli ultimi due anni. A partire dal divorzio da Amber Heard.

L’ha raccontata a Stephen Rodrick, giornalista di Rolling Stones, in un articolo intitolato “The Trouble With Johnny Depp” (Il problema di Johnny Depp). I due hanno avuto una lunga conversazione. Per la precisione di circa 72 ore, durante le quali niente è stato tralasciato.

Il divorzio da Amber Heard e la depressione

Nel 2016 l’inizio del declino personale. Amber Heard lo accusa di violenze domestiche. È stato quello il momento peggiore, quello più inaspettato e che ha portato alla depressione. “Non pensavo sarei potuto arrivare ad un punto così basso”, ha raccontato.

“Mi versavo la vodka al mattino – ha ricordato – e iniziavo a piangere fino a che gli occhi si riempivano di lacrime e non riuscivo più a vedere le pagine. Continuavo a chiedermi cosa avevo fatto per meritarmi tutto questo. Avevo sempre provato ad essere gentile, ad aiutare tutti e ad essere sincero. La verità per me è la cosa più importante. Eppure è successo tutto questo”. E pensare che la famiglia era contraria al matrimonio con l’attrice conosciuta sul set di The Rum Diary. Johnny, però, ha scelto diversamente e il resto è storia.

I debiti

A gettare benzina sul fuoco è poi arrivata The Management Group, la società che curava i suoi interessi – secondo l’attore – non nel migliore dei modi. L’ex Pirata dei Caraibi avrebbe sperperato circa 650 mila dollari del suo patrimonio arrivando alla bancarotta ma – a suo dire – non è stata tutta farina del suo sacco. La questione è poi arrivata in tribunale dove la star e la società si sono citati a vicenda in giudizio. Depp, però, non ha perso il suo humor: “È offensivo dire che ho speso 30.000 dollari per il vino ogni mese. Perché era molto di più”.

Ora Johnny si concentra sul lavoro. Sulla musica. Sui live che lo stanno aiutando a non pensare. La star sarà anche in Italia con il tour dei The Hollywood Vampieres. Il 7 luglio a Lucca e l’8 a Roma.