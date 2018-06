Ex on the beach, anche in Italia arriva il dating show di Mtv

ROMA – Arriverà a settembre, per la prima volta in Italia, Ex on the beach: il dating show di Mtv su otto ragazzi che pensano di essere al centro di un reality su una vacanza da sogno ma che presto scopriranno di dover fare i conti con i loro ex.

In onda sul canale 130 di Sky, Ex on the beach vedrà la partecipazione di Elettra Lamborghini come inviata d’eccezione.

Ecco gli otto concorrenti che dovranno affrontare i loro temuti ex: