Uomini e Donne, tra Sara Affi Fella e Luigi Matroianni c’è crisi

ROMA – Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sono davvero arrivati al capolinea?

Tra la tronista e il fidanzato c’è crisi, ma ancora non è arrivata una conferma ufficiale sulla fine della loro storia. Ecco la dichiarazione di Sara sul sito di Novella 2000:

“Io e Luigi stiamo vivendo un momento di crisi, è vero. Ci sono delle problematiche personali importanti da risolvere. Lui ha dei dubbi, ma prima di prendere una decisione definitiva vogliamo vederci di persona. “La situazione è complicata – continua Sara – Sono sorte delle problematiche che coinvolgono entrambi. Al momento so solo che in questi giorni sul web mi sono state rivolte tante accuse infondate”. E conclude: “È stato detto persino che nel frattempo c’era del tenero tra me e Francesco Monte, semplicemente perché eravamo nello stesso locale a Ibiza. Oltre al fatto che eravamo persino a due tavoli differenti, io e Francesco siamo solo amici e abbiamo un buon rapporto per via della mia collaborazione con l’agenzia di suo fratello. Tutto qua“.

A mandare su tutte le furie Sara, oltre alle offese gratuite dei “leoni da tastiera”, è stata la polemica che ha travolto Luigi: il ragazzo è stato avvistato in un localen in compagnia della sua ex fidanzata. L’ex corteggiatore, dal canto suo, ha subito dichiarato attraverso le storie di Instagram che tra lui e la sua “vecchia storia” non c’è nulla:

“Voglio fare chiarezza su una questione: capitolo ex. Qualche giornale ha riportato la notizia ‘scandalosa’: ‘Luigi al Fellini con la sua ex’. Io e la mia ex ci rispettiamo, ci salutiamo, era al Fellini e l’ho salutata come due persone educate, nessun tipo di scandalo. Ci siamo lasciati più di due anni e mezzo fa, ma siamo rimasti in buon rapporti e ci siamo sempre salutati e rispettati, non ci vedo niente di male. Anche io ho delle amiche e delle ex, come tutti, delle persone che conosco e delle persone che saluto di tanto in tanto”.

La “frecciatina” di Sara non è tardata ad arrivare. L’ex tronista ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha affermato: “No ragazzi, ma veramente? Azz!” L’espressione dell’ex tronista vale più di mille parole. Probabilmente quelle parole sono rivolte al suo (ex) fidanzato.