Tg Diregiovani – Edizione del 25 giugno 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

#Maturità2018, ultimo anno per la terza prova

Con la terza prova di oggi si chiude ufficialmente l’epoca del “quizzone” degli esami di maturità. Introdotta dalla riforma Berlinguer alla fine degli Anni 90, la prova multidisciplinare sparirà nel 2019. Al suo posto è previsto un test Invalsi da svolgere qualche mese prima della maturità, con lo scopo di verificare le conoscenze acquisite dagli studenti in Italiano, Matematica e Inglese. La maturità del 2019, dunque, sarà composta da tre prove in tutto, 2 scritti e l’orale finale.

Vittoria di Lewis Hamilton al GP di Francia

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Francia. All’inizio della competizione, Bottas e Vettel si sono scontrati e il pilota della Mercedes ha approfittato dell’incidente per premere il piede sull’acceleratore e superare tutti. Una vittoria che ha permesso a Hamilton di riprendersi la prima posizione. Sul podio, la Red Bull di Verstappen al secondo posto, la Ferrari di Raikkonen dopo essere partito dalla 47esima posizione è riuscito a conquistare il terzo posto.

I Boomdabash presentano Barracuda

Nel mondo della musica come un “Barracuda”. I Boomdabash tornano con il loro nuovo disco di inediti, “Barracuda”: nei negozi e nei digital stores dal 15 giugno. La band ne ha parlato ai microfoni di Diregiovani.

Nascono gli MTV Studios, l’unità al lavoro sui revival

Non sembra finire l’ondata di nostalgia televisiva a cui stiamo assistendo in questi anni. È in questo contesto che sono nati gli MTV Studios, una nuova unità produttiva creata con lo scopo di far rivivere serie e cartoni diventati iconici su MTV. È il caso di Daria, il primo reboot annunciato dal canale. Andata in onda dal 1997 al 2002, la serie animata portava sullo schermo una ragazza dal carattere cinico e anticonformista e dall’umorismo tagliente. Caratteristiche che l’hanno fatta diventare un personaggio iconico.

Leonardo Decarli, online #TaggareIlCielo

I suoi video sono cliccatissimi, ironico, dissacrante, amatissimo dai suoi follower e appassionato di musica. Lui è Leonardo Decarli, che è tornato su YouTube con #TaggareIlCielo, la sua canzone dell’estate. Di questo, ha parlato ai microfoni di diregiovani.it.