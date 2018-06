World’s Ugliest Dog 2018, Zsa Zsa è il cane più brutto del mondo

World’s Ugliest Dog

Il concorso World’s Ugliest Dog si svolge ogni anno presso la fiera di Sonoma-Marin a Petaluma, CA.

Se hai un cane che è più bello dentro che fuori, allora questo contest di “bellezza” potrebbe interessarti per il prossimo anno.

Infatti, anche la bruttezza paga.

Il cane più brutto del mondo si porta a casa 1500 dollari, un trofeo e un viaggio a New York per gli appuntamenti con i media.

Il Concorso è sponsorizzato da VIP Petcare, fornitore leader negli USA di servizi veterinari.

Durante la manifestazione verrà consegnato anche il premio Spirit Award, per gentile concessione di Midway of Fun, ad un cane e proprietario che ha superato difficili ostacoli e / o sta offrendo un servizio alla comunità.

Il Concorso include una Passeggiata sul Tappeto Rosso e un Faux Paw Fashion Show dei cani adottabili o precedentemente adottati.