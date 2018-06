Leonardo Decarli torna su YouTube con #TaggareIlCielo

ROMA – Youtuber cliccatissimo, attore, dissacrante, ironico e papà del suo gatto Bicho. Lui è Leonardo Decarli. La star del web lancia “sul Tubo” #TaggareIlCielo: il gelato dell’estate 2018 avrà il sapore della nuova canzone estiva del giovane Decarli.

#TaggareIlCielo è un brano pop, che sa di estate, di sole e di Moscow Mule (e non “Bosco blu”, come sottolinea lo youtuber). Ma le parole della canzone lasciano spazio ai buoni propositi dei single: il primo fra tutti, “l’unica storia che voglio fare è su Instagram“, come canta Leonardo. Ma, alla fine, l’ultimo dei romantici che è in noi ha sempre la meglio.

Diregiovani VS Leonardo Decarli

Nel corso dell’intervista abbiamo messo “sotto esame” Leonardo Decarli. Sarà riuscito a superato il nostro “botta e risposta”?